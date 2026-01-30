El Gobierno nacional oficializó una serie de designaciones en áreas estratégicas de la administración pública, luego de las renuncias registradas en las últimas semanas. Las medidas fueron publicadas en la madrugada de este viernes en el Boletín Oficial, mediante decretos firmados por el presidente Javier Milei.

Uno de los cambios más relevantes se dio en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), donde Damián Andrés Selem fue designado como Subdirector Nacional a partir del 1 de febrero, según lo establecido en el Decreto 76/2026. La designación se produjo tras la aceptación de la renuncia de Benito Mario Molver, a quien el Ejecutivo agradeció por los servicios prestados.

En la misma línea, días atrás el Gobierno había aceptado la renuncia del director nacional del organismo y confirmó que Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux asumirá como nuevo titular del RENAPER, también desde el 1° de febrero. El nombramiento quedó formalizado a través del Decreto 33/2026, con las firmas de Milei y del ministro del Interior.

En el plano económico, se dispuso la designación de Jaquelina Clara Truzzel como directora del Banco de la Nación Argentina. De acuerdo al Decreto 70/2026, su mandato comenzó el 21 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 1 de enero de 2028, conforme a la Ley N° 21.799. El cambio en el directorio se da tras la asunción de Darío Wasserman al frente de la entidad, en reemplazo de Daniel Tillard.

Por último, el Ejecutivo resolvió que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quede bajo la conducción de Maximiliano Patti, quien asumió como Director Ejecutivo a partir del 19 de diciembre de 2025, en reemplazo de Carlos Frugoni, actual secretario Coordinador de Infraestructura. La medida fue oficializada mediante el Decreto 67/2026.

En paralelo, esta semana también se concretaron cambios en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, con la salida de Luis Octavio Pierrini y la llegada de Fernando Augusto Herrmann. Las modificaciones se enmarcan en una reorganización más amplia del área, que incluye movimientos en empresas estatales del sistema ferroviario, algunas de ellas incluidas en el esquema de privatizaciones previsto en la Ley Bases.

Fuente: Infobae