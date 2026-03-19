El hecho se produjo a la altura del kilómetro 506 de la Ruta 11, donde personal de Vial Motorizada Sur intentó identificar a los ocupantes de un Peugeot 208 blanco. Sin embargo, el conductor desobedeció la orden de detenerse y emprendió la fuga, lo que dio inicio a una persecución que finalizó en la intersección de las calles Mansilla y Marcos Sastre.

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Una vez interceptado el vehículo, los efectivos procedieron a la identificación de sus ocupantes y a la verificación de la documentación. En ese contexto, se determinó que la cédula de identificación automotor presentada era apócrifa. Además, al controlar la numeración del motor, se comprobó que el vehiculo tenía un pedido de secuestro activo desde el 12 de marzo de 2025, requerido por la Fiscalía N° 11 del Departamento Judicial La Matanza.

Como resultado del procedimiento, fueron aprehendidos un hombre de 36 años y una mujer de 32.

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La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Ana Caro, dispuso la formación de una causa por los delitos de encubrimiento, uso de documento falso y resistencia a la autoridad. Asimismo, ordenó el secuestro del vehículo y la documentación, y el traslado de los imputados a las unidades penales correspondientes.

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