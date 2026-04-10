El procedimiento se llevó cuando efectivos que recorrían la zona en cumplimiento de la Orden de Servicio N° 898/26 advirtieron la presencia sospechosa de un vehículo con dos ocupantes. Al notar la presencia policial, los individuos emprendieron la fuga, lo que dio inicio a una persecución.

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Tras implementar un operativo cerrojo, los agentes lograron interceptar el Citroën C3 Picasso en Lanzilota al 800, donde procedieron a la aprehensión de los sospechosos, de 45 y 18 años.

Durante la requisa del vehículo, los efectivos secuestraron una pistola semiautomática marca Tanfoglio Force calibre .40 con cargador extendido, 170 municiones del mismo calibre y tres vainas servidas. También hallaron un chaleco antibalas con insignias de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que contaba con un pedido de secuestro activo en el marco de una causa previa.

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Además, se incautaron dos pares de guantes, tapabocas, 80.000 pesos en efectivo, una navaja y una espada antigua, elementos que serán analizados en el marco de la investigación. El arma de fuego, en tanto, se encuentra en proceso de verificación para determinar su titularidad.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana María Caro, quien dispuso la notificación de la formación de causa para ambos imputados por los delitos de tenencia ilegal de arma de guerra, encubrimiento y averiguación de ilícito, y su traslado a sede judicial.

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