El procedimiento fue realizado por personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), que se encontraba desarrollando recorridas preventivas en jurisdicción de la Comisaría Tercera. Según informaron fuentes policiales, los efectivos fueron alertados sobre una motocicleta negra ocupada por dos jóvenes que habrían cometido distintos ilícitos en la zona.

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Minutos después, al llegar a Jacinto Peralta Ramos y Carasa, los uniformados localizaron una Zanella Sapucai 150 cc negra sin dominio colocado, cuyas características coincidían con las aportadas.

Al intentar interceptarlos mediante señales lumínicas y sonoras, los ocupantes desoyeron la orden policial y escaparon a gran velocidad por distintas calles del sector. Durante la persecución, al llegar a Antártida Argentina y Nápoles, el acompañante intentó extraer de entre sus prendas un objeto similar a un arma de fuego.

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Poco después, el menor descartó el arma sobre avenida Antártida Argentina y continuó la huida junto al conductor hasta calle Güiraldes, donde ambos abandonaron el rodado e intentaron escapar a pie. Finalmente, fueron alcanzados y reducidos por el personal policial.

Durante el operativo se secuestró un revólver marca Doberman calibre 22 cargado, con ocho cartuchos intactos y dos percutados; una motocicleta Zanella Sapucai 150 cc que registraba pedido de secuestro activo por una causa de robo agravado, solicitado por la Comisaría Tercera con intervención de la ODEPA el pasado 10 de mayo de 2026; y un teléfono celular Samsung color verde.

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La fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro, avaló el accionar policial y dispuso la notificación de la formación de causa para uno de los menores por el delito de portación ilegal de arma de uso civil y para el otro por encubrimiento. También ordenó la realización de las pericias correspondientes sobre el arma y el motovehículo secuestrado.

Posteriormente, ambos jóvenes fueron trasladados al Centro Especializado de Aprehensión (CEA), quedando a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.