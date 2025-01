El pasado 13 de enero, alrededor de las 8:40, tras un llamado a la Central de Emergencias 911, un hombre de 66 años de edad manifestó que estaba durmiendo en su departamento en el barrio “Los Troncos” y tres malvivientes ingresaron.

Los sujetos entraron sin forzar las aberturas y uno de ellos estaba armado. En el ilícito, le sustrajeron ropa, perfumes, relojes (dos Rolex), un Tommy Hilfiger, dinero en efectivo (9.000 dólares estadounidenses y 500.000 mil pesos argentinos) y su vehículo marca Volkswagen Vento modelo 2019.

Producto del forcejeo, la víctima sufrió escoriación y un golpe en su codo del brazo derecho. En virtud de lo ocurrido, recibió asistencia médica.

En el lugar se dejó constancia de que en el edificio existen cámaras de seguridad y se dio conocimiento a la Dirección Departamental de Investigación en Función Judicial Mar del Plata.

Por tanto, ayer, el Gabinete Técnico Operativo correspondiente a la Comisaria Novena en colaboración con el Gabinete Técnico Operativo de Comisaria Segunda y el Grupo Halcón, llevaron a cabo una serie de allanamientos, tras realizar tareas de campo y analizar los registros fílmicos obtenidos, logrando identificar e individualizar a los imputados, obteniendo el siguiente resultado:



El primer requerimiento fue en Calabria al 7800, donde se identificó a tres personas, dos mujeres (de 48 y 25 años de edad) y a un hombre (de 23 años de edad), siendo este el domicilio del imputado que no se encontraba en el lugar al mismo, incautándose prendas de vestir empleadas por el investigado al momento de cometer el hecho.

También se allanó una vivienda ubicada en Ceferino Namuncurá 2200, se encontró al segundo imputado de 32 años, pero no se encontraron elementos relacionados con la investigación.

Comunicado al Sr. Agente Fiscal, Dr. Berlingeri el resultado de la labor policial realizada, dispuso avalar el secuestro de prendas de vestir, entre ellas, una campera negra tipo parca y un pantalón de jean color negro. No adoptó ninguna medida restrictiva de la libertad para con los identificados.

En tanto, se dejó constancia que se procedió a la inserción de “Pedido de Captura” para con el imputado que no se encontraba en el primer domicilio irrumpido. Mientras que el hombre imputado de 32 años fue aprehendido el 17 de enero por "Robo agravado por el uso de arma no secuestrada en grado de tentativa y resistencia a la autoridad" y alojado en UP 44.

Tras esto, el personal del Gabinete Técnico Operativo de Comisaría 9na, realizó tareas de vigilancia, por las cuales procedieron en calle Alem y Rodríguez Peña a cumplimentar la orden de detención del imputado de 27 años y fue alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.