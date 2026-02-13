El municipio de Mar del Plata llevó a cabo un procedimiento para desalojar a personas que habían tomado un espacio de forma ilegal y devolverlo a la comunidad, luego de que vecinos denunciaran la ocupación irregular. El operativo fue organizado por distintas áreas municipales junto a fuerzas de seguridad y permitió recuperar el uso del espacio público y restablecer la seguridad en la zona afectada.

Ads

Durante la acción, las autoridades lograron retirar a quienes habían ingresado sin autorización al inmueble, un hombre y una mujer, y restituir el orden en el lugar, con el objetivo de que la propiedad vuelva a ser un entorno seguro y accesible para todos los habitantes de la ciudad.

El municipio destacó que estas intervenciones forman parte de la estrategia para responder a los reclamos de los vecinos, prevenir riesgos y asegurar que los espacios comunes se utilicen de manera adecuada.

Ads





Ads