Tras un operativo de desalojo se recuperó una vivienda del centro que era ocupada ilegalmente
La Municipalidad de General Pueyrredon llevó adelante un operativo en Mar del Plata para desalojar una ocupación irregular en un espacio público, tras denuncias de vecinos, con la intervención de distintas áreas comunales y fuerzas de seguridad, con el fin de recuperar el lugar y devolverlo al uso de la comunidad.
El municipio de Mar del Plata llevó a cabo un procedimiento para desalojar a personas que habían tomado un espacio de forma ilegal y devolverlo a la comunidad, luego de que vecinos denunciaran la ocupación irregular. El operativo fue organizado por distintas áreas municipales junto a fuerzas de seguridad y permitió recuperar el uso del espacio público y restablecer la seguridad en la zona afectada.
Durante la acción, las autoridades lograron retirar a quienes habían ingresado sin autorización al inmueble, un hombre y una mujer, y restituir el orden en el lugar, con el objetivo de que la propiedad vuelva a ser un entorno seguro y accesible para todos los habitantes de la ciudad.
El municipio destacó que estas intervenciones forman parte de la estrategia para responder a los reclamos de los vecinos, prevenir riesgos y asegurar que los espacios comunes se utilicen de manera adecuada.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión