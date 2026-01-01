El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó hoy que su administración retirará a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, pocos días después de que la Corte Suprema fallara en contra de una iniciativa federal vinculada a ese despliegue.

Ads

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó: “Retiraremos a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, a pesar del hecho de que el CRIMEN ha sido reducido en gran medida al tener a estos grandes patriotas en aquellas ciudades, y SÓLO por ese hecho. Portland, Los Ángeles y Chicago habrían DESAPARECIDO si no fuera por la llegada del Gobierno Federal”.

El mandatario agregó que el Gobierno podría volver a enviar efectivos en el futuro. “Regresaremos, quizá de forma muy diferente y más fuerte, cuando el crimen empiece a repuntar de nuevo”, señaló en la misma red social.

Ads

Puede interesarte

De acuerdo con un informe de Xinhua, Trump calificó de “muy incompetentes” a los alcaldes y gobernadores demócratas de esas jurisdicciones. El anuncio se produjo días después de que la Corte Suprema bloqueara el plan federal para enviar a la Guardia Nacional a Chicago con el objetivo de proteger a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

El presidente sostuvo que el despliegue era necesario debido al aumento del crimen en ciudades gobernadas por demócratas, mientras que dirigentes de ese partido cuestionaron los motivos políticos detrás de la medida.

Ads

Fuente: con información de Noticias Argentinas