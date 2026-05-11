Un pasajero es asistido para subir al avión con destino a Estados Unidos. Foto: Antonio Sempere/AFP/Getty Images.

Las autoridades de Estados Unidos activaron un operativo sanitario internacional luego de que se detectara un caso positivo de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que se encontraba anclado frente a la isla española de Tenerife.

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Según informó el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., 17 pasajeros estadounidenses fueron evacuados durante el fin de semana y trasladados a Nebraska para ser evaluados en un centro especializado de cuarentena.

Dos de los pasajeros fueron transportados en unidades de biocontención para evitar una posible propagación del virus, mientras que otra mujer dio positivo en Francia, de acuerdo a la información publicada por The Wall Street Journal.

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“El operativo incluyó estrictas medidas de aislamiento y monitoreo sanitario”, señalaron desde las autoridades norteamericanas.

El hantavirus es una enfermedad viral poco frecuente pero potencialmente grave, generalmente transmitida por el contacto con roedores infectados o sus secreciones. Los síntomas iniciales suelen incluir fiebre, dolores musculares y dificultad respiratoria.

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Hasta el momento no trascendieron detalles sobre el estado de salud de los pasajeros afectados ni sobre posibles nuevos contagios dentro de la embarcación.

El MV Hondius es un crucero de expedición que realiza recorridos internacionales y se encontraba frente a Tenerife cuando se activaron los protocolos sanitarios. Las autoridades continúan monitoreando la situación.

Fuente: WSJ