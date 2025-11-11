Una joven de 22 años fue imputada por amenazas y tenencia ilegal de estupefacientes, tras un allanamiento en el barrio Fortunato de la Plaza en el marco de la investigación de una serie de agresiones sufridas a través de WhatsApp por otro mujer de la misma edad.

El hecho que se investiga ocurrió el pasado sábado, cuando la víctima denunció haber recibido amenazas a través de WhatsApp, mediante audios, mensajes y videos. En su presentación, aportó capturas de pantalla como prueba de lo expuesto. La Fiscalía tomó conocimiento del hecho y dispuso las actuaciones correspondientes.

De esta manera, y con la participación de personal del Grupo Táctico Operativo de las comisarías 16ª y 11ª, junto al grupo de irrupción GAD, se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio mencionado, donde se logró identificar a la imputada y secuestrar elementos vinculados a la investigación.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron cuatro cartuchos calibre .357 Magnum, tres cartuchos calibre 9 mm encamisados, un teléfono celular iPhone 14 color negro y seis envoltorios de nylon negro conteniendo cannabis sativa.

La fiscal Graciela Trill ordenó la notificación de la imputada por el delito de “amenazas”, avaló el secuestro de los elementos mencionados y dispuso la comunicación con la Fiscalía Temática de Estupefacientes. Esta última ordenó la notificación adicional por “tenencia ilegal de estupefacientes”.

