Luego de tres días sin transporte público en Mar del Plata, ya se confirmó la reanudación del servicio de colectivos. En distintas cabeceras de las empresas concesionarias comenzó a registrarse movimiento desde las primeras horas de la mañana, tras el depósito de los salarios a los choferes.

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Desde la delegación local de la Unión Tranviarios Automotor señalaron que se efectuó la acreditación de los salarios adeudados a los choferes para levantar el paro.

La protesta comenzó el pasado viernes a las 18, cuando los trabajadores decidieron interrumpir totalmente la circulación de colectivos urbanos ante la falta de pago de los sueldos. La medida afectó a miles de usuarios durante el fin de semana y generó complicaciones para trabajadores, estudiantes y turistas.

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En medio de la incertidumbre, durante esta madrugada se observaron movimientos de personal y unidades en algunas cabeceras, lo que alimentó las versiones sobre una posible normalización del servicio, que se concretó alrededor de las 9 de la mañana de este lunes.

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