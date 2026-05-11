Luego de tres días sin colectivos, Mar del Plata ya cuenta con servicio de transporte
En las cabeceras de las empresas comenzó a observarse movimiento durante la madrugada. Desde la UTA confirmaron la acreditación de los salarios de los choferes para retomar la actividad.
Luego de tres días sin transporte público en Mar del Plata, ya se confirmó la reanudación del servicio de colectivos. En distintas cabeceras de las empresas concesionarias comenzó a registrarse movimiento desde las primeras horas de la mañana, tras el depósito de los salarios a los choferes.
Desde la delegación local de la Unión Tranviarios Automotor señalaron que se efectuó la acreditación de los salarios adeudados a los choferes para levantar el paro.
La protesta comenzó el pasado viernes a las 18, cuando los trabajadores decidieron interrumpir totalmente la circulación de colectivos urbanos ante la falta de pago de los sueldos. La medida afectó a miles de usuarios durante el fin de semana y generó complicaciones para trabajadores, estudiantes y turistas.
En medio de la incertidumbre, durante esta madrugada se observaron movimientos de personal y unidades en algunas cabeceras, lo que alimentó las versiones sobre una posible normalización del servicio, que se concretó alrededor de las 9 de la mañana de este lunes.
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