Después de su visita a Washington y su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente Javier Milei instruyó a su gabinete para involucrar a los gobernadores provinciales en las próximas rondas de diálogo con funcionarios de Estados Unidos.

Ads

La estrategia busca mostrar señales de unidad política y previsibilidad económica de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Desde el Ejecutivo confirmaron que la intención es replicar el esquema de reuniones que el asesor norteamericano Barry Bennett mantuvo la semana pasada con los jefes de bloque Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal). “Queremos sumar gobernadores a este tipo de contactos, aunque lo más probable es que acepten después de la elección”, reconocieron fuentes de Nación.

Ads

Puede interesarte

Según deslizan en la Casa Rosada, la administración norteamericana pidió garantías de gobernabilidad y seguimiento de las reformas que Milei pretende impulsar en 2026, especialmente la reforma laboral y tributaria, consideradas clave para atraer inversiones y consolidar el acuerdo económico entre ambos países.

En el Gobierno remarcan que los enviados de Trump solicitaron encuestas, proyecciones de bancas y escenarios legislativos para analizar la capacidad de La Libertad Avanza de avanzar con su agenda. “Todo depende de que podamos aprobar las reformas necesarias”, sostienen.

Ads

Puede interesarte

La negociación política estará a cargo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al asesor Santiago Caputo y el ministro del Interior Lisandro Catalán. El objetivo es reeditar un nuevo “Pacto de Mayo” luego de las elecciones, con la participación de los mandatarios de Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Jujuy, Santa Cruz, Chubut, Catamarca y Tucumán, entre otros.

El mensaje hacia Washington es claro: la Casa Rosada busca mostrar cohesión interna y una hoja de ruta económica sostenida, en línea con las exigencias de la administración Trump, que ya advirtió que el apoyo financiero a la Argentina estará condicionado a la continuidad de Milei en el poder.

Fuente: TN