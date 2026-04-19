La exjueza Julieta Makintach volvió a quedar en el centro de la polémica tras iniciar acciones legales para continuar percibiendo ingresos como magistrada, a pesar de haber sido removida de su cargo. La presentación incluye una medida cautelar en la que argumenta que su situación todavía no tiene resolución definitiva.

Ads

En paralelo, mantiene un conflicto con el sistema judicial bonaerense, que le reclama la devolución de más de 4,5 millones de pesos. Ese monto corresponde a haberes que, según las autoridades, fueron liquidados de manera incorrecta durante el período en el que ya estaba suspendida.

Desde su defensa sostienen que existe un perjuicio económico significativo y que el salario tiene carácter alimentario, ya que asegura ser el principal sostén de su familia. Además, plantean que la remoción del cargo fue apelada y que aún quedan instancias judiciales por resolver.

Ads

El caso se vincula con el escándalo que derivó en su destitución, relacionado con la participación en un proyecto audiovisual durante el juicio por la muerte de Diego Maradona, lo que generó cuestionamientos sobre su desempeño y derivó en la anulación del proceso.

Mientras avanza la disputa judicial, la situación abre un nuevo capítulo en un caso que ya había generado fuerte repercusión pública y política, y que ahora suma un conflicto económico y legal en torno a los haberes percibidos.

Ads

Puede interesarte