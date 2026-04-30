Después de más de siete años sin vuelos comerciales directos, este jueves se concretó la reanudación de la conexión aérea entre Estados Unidos y Venezuela. Un avión procedente de Miami aterrizó en Caracas y marcó el regreso de una ruta que había sido suspendida en 2019 por motivos de seguridad y tensiones políticas entre ambos gobiernos.

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La operación está a cargo de American Airlines, que retoma el servicio con una frecuencia inicial limitada, aunque no se descarta que se amplíe en función de la demanda. La habilitación fue posible tras una revisión de las condiciones de seguridad en los aeropuertos venezolanos y la flexibilización de restricciones por parte de las autoridades estadounidenses.

El regreso de los vuelos representa un paso significativo en el vínculo bilateral, que en los últimos meses mostró señales de distensión. Además del impacto diplomático, la medida tiene un fuerte peso social y económico, ya que facilita el traslado de ciudadanos venezolanos residentes en Estados Unidos y reabre una vía clave para el comercio y el turismo.

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En este nuevo escenario, la conexión aérea aparece como un indicador concreto de cambio tras años de aislamiento, en un contexto donde ambos países buscan recomponer canales de diálogo y normalizar relaciones de manera progresiva.

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