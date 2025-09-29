Luego de haber sido suspendida por las malas condiciones climáticas, reabrió la inscripción para participar de la tradicional Caravana de la Primavera, organizada por el Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, que se realizará el próximo domingo 5 de octubre.

La inscripción se encuentra disponible desde este lunes hasta el próximo sábado, en el horario de 10 a 19, en Matheu al 3349. El solapín tiene un valor de $3000 e incluye diferentes beneficios:

Participación en el sorteo de una bicicleta

Un vaso de gaseosa

Un helado

Acceso a micros de apoyo

Posibilidad de transportar la bicicleta en el camión “Pinchazo” en caso de cansancio o pinchadura

Atención médica durante el recorrido

Si bien insribirse no es un requisito obligatorio para sumarse al recorrido, sí ofrece ventajas y permite colaborar con la organización del evento. Para consultas, Pequeño Mundo habilitó el teléfono 223 668-5862.

A pesar de que fue modificada la fecha, el resto de la planificación se mantiene sin variaciones, por lo que en esta edición el inicio será a las 08:00 en Matheu y Jujuy, avanzando por Independencia, Juan B. Justo y la avenida de los Trabajadores hasta el “Centro Scout Mar del Plata”, a metros del Faro, donde se prevé una pausa de descanso.

Luego de ese primer tramo, el regreso será por la costa hasta Luro, concluyendo en el monumento al General San Martín con el acto de clausura, pautado para las 16:30.

