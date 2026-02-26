Tras reclamos de los vecinos, detuvieron a dos personas por desorden en la vía pública
El operativo se realizó tras denuncias de vecinos en la zona de Falucho al 2700. Uno de los sujetos se encontraba bebiendo alcohol en la vía pública.
Luego de recibir múltiples denuncias de vecinos por una situación de desorden en la vía pública, la Patrulla Municipal actuó en el macrocentro de la ciudad para retirar a una persona en evidente estado de ebriedad. No obstante, ante la exigencia de los agentes, se puso violento y tuvo que ser detenido junto a otros sujeto.
Las acciones se registraron en Falucho al 2700, donde el personal de seguridad labró el acta correspondiente por infracción a la normativa vigente y se le solicitó que reuniera sus pertenencias y se retirara del lugar. Sin embargo, el individuo se negó a cumplir con la indicación y adoptó una actitud hostil hacia el personal actuante, profiriendo insultos.
Como consecuencia del comportamiento agresivo y con la intervención del personal policial, se procedió a la aprehensión de dos personas por resistencia a la autoridad y desobediencia. Posteriormente, se solicitó un móvil policial para la averiguación de antecedentes y su traslado a la Comisaría Segunda, a fin de continuar con las actuaciones de rigor.
Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias (223 3406177) funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real, enviando ubicación, fotografías y videos que faciliten una rápida intervención de los equipos municipales.
