Luego de recibir múltiples denuncias de vecinos por una situación de desorden en la vía pública, la Patrulla Municipal actuó en el macrocentro de la ciudad para retirar a una persona en evidente estado de ebriedad. No obstante, ante la exigencia de los agentes, se puso violento y tuvo que ser detenido junto a otros sujeto.

Ads

Las acciones se registraron en Falucho al 2700, donde el personal de seguridad labró el acta correspondiente por infracción a la normativa vigente y se le solicitó que reuniera sus pertenencias y se retirara del lugar. Sin embargo, el individuo se negó a cumplir con la indicación y adoptó una actitud hostil hacia el personal actuante, profiriendo insultos.

Como consecuencia del comportamiento agresivo y con la intervención del personal policial, se procedió a la aprehensión de dos personas por resistencia a la autoridad y desobediencia. Posteriormente, se solicitó un móvil policial para la averiguación de antecedentes y su traslado a la Comisaría Segunda, a fin de continuar con las actuaciones de rigor.

Ads

Puede interesarte

Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias (223 3406177) funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real, enviando ubicación, fotografías y videos que faciliten una rápida intervención de los equipos municipales.

Ads