Agostina Páez, la abogada de 29 años que pasó casi tres meses detenida en Brasil acusada por injurias racistas, regresó pasadas las 19:00 a Santiago del Estero, donde arribó al aeropuerto de Termas de Río Hondo y fue recibida por familiares y amigas en un emotivo reencuentro.

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La joven llegó acompañada por su padre, Mariano Páez, luego de viajar desde Río de Janeiro con escala en la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, expresó: “Ha habido muchas situaciones injustas, he pedido perdón muchas veces”.

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Sobre el episodio ocurrido en un bar de Ipanema, señaló que “hubo una persona que hizo gestos obscenos y las mujeres me van a entender en eso”, y agregó: “Ha sido muy duro para mí estando allá sola”.

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El arribo estuvo marcado por gritos, aplausos, abrazos y la presencia de su perro Polo, en una escena cargada de emoción que culminó con lágrimas al reencontrarse con su círculo cercano, que la recibió con flores y golosinas.

Bullrich y Páez charlaron en un bar de Buenos Aires.

Horas antes, Páez mantuvo un encuentro con la senadora nacional Patricia Bullrich en un bar de la Ciudad de Buenos Aires, donde conversaron sobre su situación judicial. En un video difundido en redes sociales, la legisladora la recibió con entusiasmo: “¡Vamos, qué alegría! Estoy muy contenta de que estés acá”.

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Durante la charla, Bullrich destacó el accionar del Consulado argentino al afirmar que “se portó muy bien” y le señaló a Páez: “Viviste una experiencia que te va a fortalecer en la vida. Con todo, con fuerza”.

Fuente: con información de Clarín y Noticias Argentinas