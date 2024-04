Tras una nueva reunión, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) no llegó a un acuerdo paritario con el Ejecutivo Municipal. Por ese motivo, anunciaron que realizarán una Asamblea General de Afiliados con la posibilidad de tomar mayores medidas de fuerza.

El conflicto comenzó tras el desacuerdo por el porcentaje paritario ofrecido para los empleados municipales, quienes indicaron necesitar un 35%, sin embargo solo recibieron la propuesta de un 10%.

Ante ello, realizaron un paro de 48 horas y eso desató la disconformidad del Ejecutivo, lo cual derivó en la decisión de no solo descontar los días de trabajo sino también la intención de presentar un proyecto de Ordenanza en donde se declararía a los trabajadores Municipales como esenciales y así evitar futuros paros.

Sobre esto, secretario general del STM, Antonio Gilardi expresó: "El Ejecutivo sigue con la misma idea de ofrecimiento. No considera para nada la situación que están pasando los trabajadores. Se dedica a fomentar privatizaciones que no garantizan en absoluto ningún beneficio a la Municipalidad sino al mismo privado. Así que debido a esto, decidimos mantener la postura y no aceptar un 10%, mucho menos la quita del presentismo porque hay una violación a la Ley 14656 y los descuentos del día de huelga es un hecho despectivo. No corresponde".

Con respecto a los pasos a seguir, Gilardi dijo que van a convocar "una Asamblea General de Afiliados, a los efectos de qué medidas optar" y agregó que "ese es el órgano máximo de conducción".

"Según lo informado por la representación del Ejecutivo, todavía no iniciaron el tramite pero en ningún momento aclararon que no se va a avanzar con el proyecto de Ordenanza para convertir en esenciales a los trabajadores municipales", afirmó.

"Nosotros estamos abajo más de un 50% de los índices inflacionarios. Que nos ofrezcan un 10% es inaceptable bajo todo punto de vista. Queremos que mejore el ofrecimiento y lo analizaremos", sumó el referente.