Con el comienzo de la temporada, llegaron los recortes de trabajadores a Mar del Plata. Así lo indicaron desde la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) tras el despido de al menos 15 empleados de los hoteles Tierra del Fuego y Antártida de la ciudad.

En ese marco, este viernes se reunieron con los capitanes de dichos alojamientos y detallaron que "lograron la reincorporación de 8 trabajadores” y que se encuentran a la espera de la misma solución para los 7 restantes ya que consideran que fueron echados de forma arbitraria.

En diálogo con El Marplatense, Claudia Rey, secretaria general de ATE, indicó: "Luego de la charla, obtuvimos algunas novedades como que de los 15 despidos se logró que a 8 de esos compañeros les llegue el GDE de la reincorporación. Ahora nos queda pelear por siete que son por los que seguimos acá y esperamos que en el transcurso del día haya soluciones".

"Nos reunimos con los capitanes que son los administradores del Hotel al igual que en CABA con nuestros compañeros del Concejo Directivo Nacional. La antigüedad de los trabajadores es variada, algunos tienen ingreso en el 2023 pero otros estaban hace más de 6 años, por lo cual entendemos que se trata de un tema de ajuste y de listados, sin visualizar la situación particular de cada uno", dijo.

"Todos tienen una función específica y es por eso que entendemos que los despidos son arbitrarios y que no tienen sustento. No hay una respuesta concreta sobre por qué los eligieron a ellos pero en ese sentido estamos gestionando la reincorporación, al igual que con las compañeras de la IOSFA que son administrativas con una función específica y cuyo trabajo es necesario en la Obra Social. La misma no se toma vacaciones y las enfermedades aparecen en cualquier momento, la entrega de medicamentos es necesaria. Es por eso que entendemos que los despidos no tienen justificación como en el caso del Hotel en plena temporada", concluyó Rey.