Mientras en el Gobierno todavía celebran el primer triunfo legislativo por la aprobación de la Ley Bases en Diputados, el Presidente Javier Milei volvió a apostar a la construcción de un enemigo político para reforzar su dialéctica. Para ello, apuntó los cañones contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En declaraciones radiales, el jefe de Estado aseguró que no invitará al mandatario provincial a la firma del Pacto de Mayo. “Dudo que quiera venir si está a favor del déficit fiscal”, aseguró. Y sostuvo: “Los que no acompañan se quedan afuera”. Así, pese a sumar gobernabilidad con el guiño de bloques aliados -y no tanto- en el Congreso, Milei reforzó la narrativa contra “la casta”.

La rivalidad Nación-Provincia le suma tanto a Milei como a Kicillof. Al Presidente, porque rearma su posición frente a un otro que representa “el pasado”; y, al bonaerense, porque lo coloca en una posición expectante al futuro. El gobernador transita su segundo mandato y no podrá ir por uno más, por lo que no pocos ya lo piensan para disputar la Casa Rosada en 2027.

“El Pacto de Mayo no existe todavía. No vemos que sea algo potable”, remarcaron desde el entorno del mandatario provincial a TN. Y aclararon: “Nuestra postura siempre fue la misma. Siempre y cuando nos llamen a trabajar, siempre vamos a estar. Pero hoy no tenemos diálogo con el Gobierno. Para una foto de marketing no vamos a estar, no vamos a participar de ese tipo de cosas”.

La negativa de la Provincia se sustenta en más que una diferencia ideológica. En las filas de Kicillof judicializaron un reclamo por fondos con el gobierno nacional. “No nos mandan los fondos, pero ni siquiera lo que nos deben. Más allá de haber cortado el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, hasta que decidieron cortarlo es deuda. Por eso hicimos el reclamo a la Corte”, explicaron.

Respecto del acuerdo nacional que pregona Milei con las provincias, en la administración bonaerense se resisten a verlo como una posibilidad concreta. A priori, señalan la cercanía de la votación de la Ley Bases en el Senado con la fecha propuesta para la cita en Córdoba, el 25 de mayo. Aun si se aceleran los tiempos en la Cámara Alta, el proyecto se discutiría días antes de la firma del Pacto de Mayo.

“No vemos que sea algo realizable”, señalaron desde el gobierno provincial. “Lo que en principio iba a ser un acuerdo con las provincias, ahora va a ser un acuerdo por sectores, parece. Está muy verde”, añadieron.

A poco más de 20 días del tan anunciado Pacto de Mayo, es una certeza que su futuro está atado a la aprobación de la Ley Bases. Así fue advertido en su momento por el propio Milei y, ahora, tras el paso positivo por Diputados, un revés en el Senado quitaría fuerza a la invitación a los gobernadores. “Antes que preguntarse si nos van a invitar al Pacto de Mayo, hay que preguntarse si se va a hacer, si es posible”, sentenciaron.

