Los precios del petróleo cayeron con fuerza este martes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un alto el fuego de dos semanas con Irán, un movimiento que alivió de inmediato la tensión en los mercados internacionales.

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La reacción fue rápida. Los futuros del crudo estadounidense retrocedieron más del 15% y perforaron los US$ 95 por barril, mientras que el Brent, referencia global, bajó 13,75% y se ubicó en US$ 94,68. Al mismo tiempo, los futuros de Wall Street mostraron fuertes subas y las bolsas asiáticas abrieron en alza.

El cambio de clima se explica por la expectativa de que más buques petroleros puedan volver a circular por el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio energético mundial. Por esa vía marítima transita cerca del 20% del petróleo global, por lo que cualquier alteración impacta de forma directa en los precios internacionales.

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Sin embargo, el mercado todavía mira con cautela el alcance real del acuerdo. Analistas citados por CNN advirtieron que persisten dudas sobre cómo se instrumentará la reapertura total del estrecho y si la tregua podrá sostenerse en el tiempo. Irán, de hecho, remarcó que el cese del fuego es temporal y que sus fuerzas armadas seguirán regulando el paso en la zona.

En paralelo, el alivio también se sintió en las acciones. Los futuros del Dow Jones avanzaron más de 1.000 puntos, los del S&P 500 subieron 2,4% y los del Nasdaq treparon cerca de 3%. En Asia, el Nikkei 225 de Japón y el Kospi de Corea del Sur registraron importantes ganancias en las primeras operaciones del miércoles.

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Aun con la mejora inicial, el escenario sigue abierto. El conflicto en Medio Oriente y el bloqueo efectivo del estrecho de Ormuz habían desatado una crisis de suministro sin precedentes, con un impacto estimado de entre 12 y 15 millones de barriles diarios. Por eso, más allá del rebote de corto plazo, los inversores siguen atentos a las próximas señales políticas y militares.

Fuente: CNN