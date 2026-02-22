El clima de euforia en La Libertad Avanza (LLA) es total. Tras lograr la media sanción de la reforma laboral el pasado viernes, el oficialismo considera que el Congreso ha dejado de ser un obstáculo para convertirse en el motor de sus transformaciones. Con el apoyo de gobernadores aliados y un respaldo social que se mantiene firme tras las elecciones de octubre, el Ejecutivo ya tiene lista la hoja de ruta para los próximos meses.

El objetivo inmediato es la aprobación de la nueva Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno presentará como una alternativa superadora a la normativa actual. A esto se suma un paquete de medidas que incluye desde la Ley de Glaciares hasta la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. En Balcarce 50 sostienen que "no hay oposición" real y que el kirchnerismo atraviesa una crisis terminal, lo que facilita el avance de estas reformas.

En el horizonte de mediano plazo, el radar libertario apunta a dos cambios clave en las reglas de juego: la derogación de las PASO y una reforma al Banco Central para permitir créditos en dólares a quienes no generan divisas. Aunque la reforma previsional quedó postergada hasta que baje la informalidad laboral, la prioridad ahora es la reforma tributaria, enfocada en la simplificación del sistema y la baja de impuestos nacionales.

Finalmente, la estrategia política se apoya en el "Tour de la Gratitud" que Milei llevará a Tucumán, premiando a los gobernadores peronistas que facilitaron votos en el Parlamento. A cambio de este acompañamiento, el oficialismo promete asistencia financiera para las arcas provinciales, consolidando una alianza que promete mantener el ritmo legislativo durante todo el periodo ordinario.

Fuente: NA

