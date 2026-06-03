Tras la inspección de Explosivos, se reanudan las actividades en el Complejo Universitario
La Dirección de Explosivos confirmó que no se encontraron elementos de riesgo durante las tareas de control realizadas en el predio.
Luego de las inspecciones y controles llevados adelante por la Dirección de Explosivos, las autoridades informaron que no se detectó ningún elemento que representara un peligro para la comunidad universitaria.
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En consecuencia, este miércoles 3 de junio se retomarán con normalidad todas las actividades académicas y administrativas en el Complejo Universitario.
Desde la institución agradecieron la colaboración y el compromiso demostrados por estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad durante el operativo preventivo.
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