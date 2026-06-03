Luego de las inspecciones y controles llevados adelante por la Dirección de Explosivos, las autoridades informaron que no se detectó ningún elemento que representara un peligro para la comunidad universitaria.

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En consecuencia, este miércoles 3 de junio se retomarán con normalidad todas las actividades académicas y administrativas en el Complejo Universitario.

Desde la institución agradecieron la colaboración y el compromiso demostrados por estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad durante el operativo preventivo.

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