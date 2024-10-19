En horas de la mañana, Bomberos del Cuartel Monolito acudieron a un incendio de vivienda ubicado en Gaboto al 9200. Llegados allí, procedieron con las maniobras de extinción y control de propagación del fuego.

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Allí, solicitaron apoyo del Cuartel Centro ya que el ígneo afectaba el comedor, la cocina, el baño, dos habitaciones y el quincho. Sus dueños resultaron ilesos pero durante los labores de extinción se produjo una explosión lo cual afectó a una de las bomberas que trabajaba en el lugar.

La misma se encontraba en estado lúcido, consciente pero presentaba disminución de la audición por lo cual se solicitó atención del SAME y debió trasladarla al HPC. El resto del personal resultó ileso y continuó con el labor.

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