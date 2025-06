La discusión estaba prevista en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, pero fue cancelada antes de comenzar. La decisión se dio en un contexto de alta tensión en el Congreso, vallado por las protestas semanales de jubilados, a las que en esta ocasión se sumaron organizaciones sociales movilizadas por el fallo contra la expresidenta.

Entre las iniciativas que iban a debatirse se destaca la del senador Juan Carlos Romero (Provincias Unidas), quien propone elevar el número de jueces de la Corte a siete integrantes, con representación de distintas regiones del país y especialidades jurídicas. Además, su proyecto incluye un criterio de paridad: establece que no más de cinco miembros del máximo tribunal sean del mismo sexo.

Puede interesarte

El oficialismo, a través del senador José Mayans, ya había manifestado su apoyo a la propuesta y anticipado que también acompañarían otras iniciativas que plantean un mínimo del 40% de mujeres en la Corte.

La iniciativa necesita una mayoría especial de dos tercios en la Cámara alta para designar nuevos ministros del tribunal, según establece la Constitución. Unión por la Patria cuenta actualmente con 34 senadores sobre un total de 72, lo que obliga a tejer consensos con otros bloques, especialmente tras los rechazos recientes a las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Puede interesarte

Entre los otros proyectos que iban a ser analizados figura el de Silvia Sapag (UxP), que también propone garantizar un 40% de representación femenina en la Corte, y los de Lucila Crexell (Provincias Unidas) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), que sugieren ampliar la composición a nueve miembros.

En declaraciones a TN, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que el Ejecutivo no respalda los proyectos en discusión: “No los hemos debatido. No lo avalamos porque no es un proyecto nuestro”, afirmó, en referencia al texto impulsado por Romero.

Por el momento, no hay una nueva fecha definida para retomar el debate parlamentario, aunque se espera una reconvocatoria en las próximas semanas.

Fuente: TN