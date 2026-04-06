El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando personal del Comando de Patrullas realizaba tareas de prevención en la zona y fue alertado por un sistema de alarma sonora proveniente del establecimiento. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el acceso principal había sido violentado.

Ads

Según informaron fuentes policiales, los agentes ingresaron al inmueble y lograron reducir a los dos sospechosos en el interior del comercio. Ambos se encontraban junto a diversas herramientas que habrían preparado para sustraer.

Minutos más tarde se hizo presente el propietario del local, quien verificó daños en la puerta de ingreso, en una computadora y en distintos elementos del mobiliario ubicados en la planta alta.

Ads

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, quien dispuso la aprehensión de los imputados, la notificación de la formación de causa en el marco del artículo 60 del Código Procesal Penal y el cumplimiento de las actuaciones de rigor.

Los detenidos serán trasladados a sede judicial para prestar declaración en la primera audiencia, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Ads