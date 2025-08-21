El Tribunal Oral Federal 6 ordenó excarcelar a Gabriel Carrizo, uno de los tres acusados por el intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Kirchner luego de que ni la fiscalía ni la querella formularan una acusación en su contra en la etapa de alegatos finales.

Carrizo quedó libre al término de la audiencia del juicio oral en los tribunales federales de Retiro, tras estar preso durante casi tres años desde que fue detenido por orden de la jueza federal María Eugenia Capuchetti en septiembre de 2022 y procesado como supuesto "partícipe secundario" del hecho, informaron fuentes judiciales.

En la etapa de alegatos finales del juicio, la fiscal Gabriela Baigún pidió condenar a 19 años de prisión al principal acusado y autor del disparo fallido contra la entonces Vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel y a 14 años a Brenda Uliarte, pero no encontró pruebas para acusar a Carrizo, en similar postura a la que mantuvo la querella de la ex vicepresidenta en su alegato.

Ante ello el abogado de Carrizo, Gastón Marano, pidió al Tribunal Oral Federal 6 la "inmediata soltura" desde la sede judicial ante la falta de acusación.

Carrizo estuvo preso en la cárcel de Marcos Paz y los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari concedieron su excarcelación una vez terminada la audiencia.

La fiscalía pidió condenar a Sabag Montiel y Uliarte por intento de homicidio triplemente agravado por violencia de género en modalidad de violencia política y el debate se reanudará el 10 de septiembre próximo.

Fuente: NA