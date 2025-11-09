La reciente victoria electoral del espacio liderado por Javier Milei reactivó no solo su imagen pública, sino también las expectativas de buena parte de la sociedad. Según una encuesta realizada entre el 1 y el 4 de noviembre, su valoración positiva creció ocho puntos tras cuatro meses de descenso, alcanzando el 48 %. Al mismo tiempo, su imagen negativa se sitúa en 52 %.

Este triunfo sirvió como catalizador para un cambio de ánimo. En el ítem “¿cómo está la Argentina respecto al año pasado?”, quienes respondieron “mejor” pasaron de un 34 % a un 42 %. Y en cuanto a “¿cómo estará el país de acá a un año?”, la proporción de quienes creen que estará mejor ascendió al 46 %.

Entre los apoyos más activos aparece la franja de 16 a 29 años, donde Milei obtiene un 63 % de aprobación. Además, el 45 % de los encuestados ahora se considera parte de su espacio de gobierno, en contraste con el 36 % del mes anterior.

En cuanto a las motivaciones del voto, quienes eligieron a La Libertad Avanza lo hicieron mayormente por “la expectativa de que el esfuerzo traerá beneficios” (54 %). Un cuarto declaró haber votado porque el mandatario “cumplió su promesa de bajar la inflación”, mientras que un 16 % lo hizo para evitar que “el peronismo vuelva al poder”.

Este escenario ratifica que el triunfo no es solo numérico: hay una recomposición de los ánimos y una apertura hacia el futuro, incluso cuando el saldo general sigue siendo levemente negativo.

Fuente: Infobae.

