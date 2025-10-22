En la recta final hacia las elecciones legislativas nacionales, el dólar blue se mantuvo estable hoy, cotizando a $1515 en el home banking del Banco Nación. En el segmento mayorista, el tipo de cambio se ubicó en $1489, con una baja de 2,5 pesos respecto al cierre del martes y a solo tres pesos del techo de la banda cambiaria establecida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Esta pausa en la escalada se atribuye a una fuerte intervención del Tesoro de Estados Unidos, liderada por su titular Scott Bessent, en un contexto de alta demanda dolarizadora preelectoral.

El mercado registró volúmenes elevados, con operaciones por US$793 millones en el spot y US$922 millones en futuros, lo que refleja una demanda persistente que cedió ante presuntas ventas selectivas para contener el avance de la cotización. Es la primera vez en cinco ruedas que el mayorista retrocede, destacando la influencia externa en la dinámica local.

La tregua se extendió a los dólares financieros, que el martes habían subido 2,5%. Este miércoles, el contado con liquidación avanzó solo 0,3% a $1612, mientras que el MEP lo hizo 0,1% a $1592. Esta contención llegó un día después de que el BCRA vendiera US$45,5 millones para defender el techo de la banda, aunque no evitó que el minorista trepara 20 pesos el martes.

