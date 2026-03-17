El episodio se inició a partir de un llamado al 911 que motivó la intervención de personal del Comando de Patrullas en un domicilio ubicado en calle San Lorenzo al 3200, en jurisdicción de la Comisaría Segunda. Al arribar al lugar, los efectivos detectaron un automóvil Ford Fiesta cuyos ocupantes, al advertir la presencia policial, emprendieron la fuga.

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Se inició una persecución que terminó en Polonia al 1200, donde el rodado fue abandonado. Desde allí descendió uno de los sospechosos, quien intentó escapar a pie, pero fue rápidamente interceptado y aprehendido en inmediaciones de Azopardo, entre avenida Polonia y Brumana.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, tres individuos con el rostro cubierto y utilizando guantes habrían ingresado instantes antes a la vivienda de una mujer de 79 años, tras forzar una reja y romper un vidrio lateral. En el interior, lograron sustraer dinero en efectivo.

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Además, se constató que el vehículo utilizado en el hecho registraba un pedido de secuestro activo desde el pasado 11 de marzo, solicitado por la dependencia policial interviniente.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el automóvil, chapas patentes, herramientas, un teléfono celular y guantes, elementos que se presume fueron utilizados para cometer el ilícito.

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En la causa interviene la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Facundo De la Canale, dispuso la formación de una causa por “robo agravado por efracción, en poblado y en banda, y encubrimiento”. Además, ordenó la notificación del imputado en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, la intervención de Policía Científica y el traslado del detenido a sede judicial junto con las actuaciones correspondientes.