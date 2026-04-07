Tras el Mundial 2026 la Libertad Avanza planifica un congreso partidario
La dirigencia de La Libertad Avanza (LLA) avanza en la organización de un congreso partidario de alcance nacional que se realizaría una vez finalizada la Copa del Mundo, en una apuesta por consolidar su estructura política en todo el país.
El armado del congreso forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer el partido a nivel nacional, ordenar la militancia y consolidar liderazgos territoriales, en un contexto en el que el espacio busca ampliar su influencia política tras su llegada al poder.
A su vez, desde el entorno partidario también evalúan la realización de una actividad previa en la provincia de Buenos Aires. Entre las opciones aparece un acto en la ciudad de Suipacha, previsto para el 25 de abril, que contaría con la presencia de los principales referentes del espacio.
Ese encuentro serviría como plataforma de lanzamiento de una escuela de formación política provincial, con paneles y seminarios destinados a cuadros técnicos y militantes, en línea con el objetivo de profesionalizar la estructura partidaria.
En actividades recientes del espacio participaron figuras clave como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el dirigente bonaerense Sebastián Pareja, junto a cientos de referentes territoriales.
Con esta hoja de ruta, La Libertad Avanza busca consolidar su armado interno de cara a los próximos desafíos políticos, apostando a institucionalizar su crecimiento y armarse de una estructura más fuerte en todo el país. Fuente: Noticias Argentinas.
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