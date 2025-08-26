El martes se presenta en Mar del Plata con condiciones estables y soleadas, ideales para disfrutar al aire libre. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 4°C y la máxima trepará hasta los 20°C, marcando un ascenso térmico notable respecto a los días anteriores.

Ads

La mañana comenzará con neblina, una temperatura cercana a los 4°C y viento leve del noroeste de 13 a 22 km/h. Durante la tarde, el cielo estará ligeramente nublado, alcanzando la máxima de 20°C, acompañado de viento del oeste con la misma intensidad. Hacia la noche, se espera un cielo despejado, con un descenso de la temperatura hasta los 13°C y viento del sudeste a 7-12 km/h.

No se registran probabilidades de lluvia: la probabilidad de precipitaciones es del 0% en toda la jornada, lo que asegura un día completamente seco.

Ads

En conclusión, Mar del Plata tendrá un martes templado, con cielo mayormente despejado, mínima de 4°C, máxima de 20°C y sin lluvias, aunque con presencia de neblinas matinales que podrían reducir la visibilidad.

Puede interesarte

Ads