La CGT tendrá este viernes una reunión clave de su Consejo Directivo, en un clima de creciente tensión interna y política, para definir su estrategia frente a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. El encuentro, convocado para las 11 en la sede de Azopardo, servirá para analizar el estado del proyecto en el Congreso, pero también para debatir la posibilidad de avanzar con un paro general y movilizaciones, como reclaman los sectores más duros del sindicalismo.

Ads

Puede interesarte

La cita se produce luego de una gira fallida del triunvirato cegetista por las provincias, con el objetivo de sumar a los gobernadores a una postura crítica de la iniciativa oficial. El traspié más notorio fue la suspensión, a último momento, de la reunión prevista con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, mientras que tampoco prosperaron los contactos con el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro. A esto se suman las dificultades para concretar audiencias con gobernadores de Salta, Tucumán y Catamarca.

Pese a estos obstáculos, en la cúpula de la CGT aseguran que mantienen canales de diálogo abiertos con distintos actores políticos y relativizan el impacto de las negativas provinciales. Sin embargo, admiten que muchos gobernadores evitan comprometerse mientras negocian con la Casa Rosada compensaciones por la reducción del Impuesto a las Ganancias incluida en el proyecto, un punto sensible para las finanzas provinciales.

Ads

En este escenario, el Consejo Directivo realizará un repaso de las conversaciones mantenidas con referentes del oficialismo, como el asesor presidencial Santiago Caputo y dirigentes del entorno legislativo del Gobierno, con el objetivo de introducir cambios en la reforma laboral. No obstante, el debate interno apunta a evitar que siga creciendo el respaldo a un plan de lucha paralelo lanzado por sindicatos que no cuentan con el aval formal de la CGT.

Ese nuevo frente sindical, integrado por la UOM, las dos CTA y otros gremios, ya anunció movilizaciones y paros coincidentes con el tratamiento parlamentario del proyecto. La presión de ese sector, sumada al malestar por la falta de respuestas oficiales en otros conflictos salariales, acelera la discusión dentro de la central obrera, que este viernes podría dar el primer paso hacia una escalada de protestas a nivel nacional.

Ads