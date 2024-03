Le medida del desfinanciamiento del Festival de Cine en Mar del Plata generó preocupación con respecto a la continuidad. Fue anunciada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) en el marco de las medidas de recorte presupuestario por el gobierno Nacional.

Los trabajadores afectados nucleados fueron notificados de que la nueva gestión no sólo desfinanciará al Festival Internacional de Cine, sino que además no reincorporará a los trabajadores despedidos, cerrará el histórico y recuperado Cine Gaumont, así como también las plataformas Cine.Ar y Cine.Ar Play.

Sobre esto, el titular del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC), Bernardo Martín indicó: "Ya hay confirmación de que no va a estar el financiamiento pero no de la cancelación del evento. El Festival de Cine sigue vigente, Mar del Plata continúa afirmando la fecha. Lo que falta es precisión que aún no tenemos por parte del gobierno nacional. Vamos a empezar a hablar con la Secretaría de Cultura de Nación y la gente del INCAA para ver cómo sigue el tema".

"Es una situación compleja como todas las que atraviesa la economía argentina. Esto está dentro del contexto difícil que vivimos todos pero la idea de la ciudad es continuar bregando porque los eventos y las acciones, sigan sucediendo", concluyó.