Luego del operativo impulsado por el Municipio para desmantelar la feria conocida como “La Saladita”, el conflicto sumó un nuevo capítulo con el reclamo de los trabajadores. Walter Riveros, referente sindical del SIVARA, pidió la reapertura de una mesa de diálogo y advirtió que unas 200 familias quedaron sin ingresos tras la intervención.

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“Lo que queremos es que el Municipio nos atienda y dé una respuesta. Hoy hay doscientas familias que se quedaron sin trabajo y nadie dice qué va a pasar con ellos”, expresó. En ese sentido, cuestionó la falta de definiciones oficiales tras el operativo y sostuvo que la prioridad debería ser garantizar una alternativa laboral.

Riveros también rechazó las acusaciones sobre supuestas irregularidades en el funcionamiento de la feria y defendió el rol del sindicato. “Nosotros representamos a los trabajadores, no le cobramos a nadie por trabajar. Es un sindicato de gente humilde que encontró una forma de organizarse”, afirmó.

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En relación al procedimiento, el dirigente aseguró que no fueron notificados previamente ni del allanamiento ni del desalojo. “Nunca nos mostraron una orden. Solo un papel que indicaba que Prefectura debía entregar el predio al Municipio, pero no había orden de desalojo”, denunció, y cuestionó el despliegue de fuerzas de seguridad durante el operativo.

Además, criticó la demolición de la estructura de la feria al señalar que “no era propiedad municipal” y reclamó que se determinen responsabilidades. “Nadie se hace cargo de haber dejado a toda esta gente sin trabajo”, sostuvo.

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Sobre posibles reubicaciones, descartó que la Plaza Rocha sea una solución viable por la saturación del espacio y pidió una alternativa concreta. “Tiene que haber una solución real. La gente hoy no tiene dónde trabajar ni qué comer”, concluyó.