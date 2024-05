El comienzo de un nuevo mes trajo consigo una suba de combustibles. En esta oportunidad, se registró un incremento de un 4% en Mar del Plata y se debió a la devaluación mensual del peso con respecto al dólar.

En ese sentido, la nafta se consigue a $1042 el litro y la diesel a $1299, sin embargo a nivel local, el costo de los combustibles se acrecienta más que en otros distritos cercanos, debido a la implementación de la Tasa Vial, impuesto con el cual el Municipio busca recaudar fondos para avanzar en la pavimentación de las calles.

Asimismo y pese a que el gobierno Nacional había postergado los aumentos anunciados para mayo, las petroleras decidieron aumentar los valores de los combustibles, no así los impuestos aplicados en ellos.

Sobre esto, el presidente de la Cámara de Expendedores de Mar del Plata y región, Patricio Delfino dialogó con El Marplatense y explicó: "El pasado 1 de mayo, todas las petroleras aumentaron sus combustibles un 4%. Lo que hay que aclarar es que este incremento fue puramente de precios, no hubo aplicados impuestos. Estos últimos estaban previstos y daban ajustes grandes porque el monto base en las naftas es de $110 y en el gasoil al rededor de $90. Entonces, aplicar un coeficiente de inflación sobre esos valores tan altos, junto a la inflación de los últimos meses, eso hace aumentar fuertemente a los combustibles".

"Entonces el gobierno Nacional prorrogó este ajuste, lo difirió y creo que lo que va a hacer en un futuro será fraccionar esas subas, más allá de lo que diga la Ley. Lo va a dividir en dos veces porque son montos que generan aumentos muy altos", siguió.

"Lo que tuvimos ahora fue un evidente gran hermetismo. Evidentemente se negoció hasta último momento porque no se publicaban los impuestos en la biblioteca virtual de AFIP, donde se publican todas las tablas que tienen que ver con porcentajes, importes para toda la legislación tributaria nacional. Pero no se subió nada porque no cambiaron los precios y las petroleras aumentaron un 4% como para no retrasar sus precios. Lo mínimo que quieren incrementar todos los meses es la devaluación del peso con respecto al dólar en el mercado oficial", expresó.

Con respecto a la comparación con los precios internacionales, el referente indicó que los valores nacionales están "un poco abajo pero hay algunas fuerzas que podrían llevarlos hacia arriba. El componente impositivo, a pesar de que aumentó muchísimo, todavía tiene atrasos y es innegable. Posee atrapada la inflación del último trimestre del 2023, donde se registró la más alta y que además tiene acumulada la de los primeros tres meses del 2024. Entonces ese componente tira para arriba fuerte".

"Si Argentina fuese un país como Panamá o Uruguay, que no tienen petróleo y lo tienen que importar, ahí no se puede hacer ninguna magia y con el precio de los combustibles ya terminado. En esos casos, no les queda otra alternativa que convalidar automáticamente los precios internacionales pero nuestro país es productor e incluso tiene excedentes de crudo que hasta lo exporta", mencionó el Presidente de la Cámara de Expendedores.

"La producción local va creciendo mes a mes. En Vaca muerta se van batiendo récords constantemente. Si bien a nivel país hay un declino constante de lo que son los pozos convencionales, sobre lo que se habla de que YPF se está desprendiendo de áreas marginales. El convencional está declinando la producción pero en que se saca de los yacimientos de vaca muerta tiene una producción que crece vertiginosamente", continuó.

"Argentina no importa crudo si quizás, algo de gasoil de mayor calidad, el grado 3. Entonces por ahí las petroleras tienen que comprar ese producto y pagarlo a precio internacional pero el resto de los combustibles, las dos naftas y el gasoil común, se producen en refinerías locales con crudo propio. Como hubo una baja de la demanda muy fuerte, producto de la recesión, se redujo mucho lo que haya que importar para complementar la oferta de las refinerías", finalizó Delfino.