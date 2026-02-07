El violento episodio ocurrido esta semana en San Martín, donde un grupo de unas 20 personas armadas con cuchillos irrumpió en un juzgado para exigir la liberación de detenidos por narcotráfico, encendió alarmas en distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires y abrió un interrogante inevitable: ¿puede pasar algo similar en Mar del Plata?

El ataque tuvo como blanco al Juzgado de Garantías N°5, a cargo del juez Nicolás Schiavo, y fue denunciado como una grave intimidación al Poder Judicial. Aunque no hubo heridos, el hecho dejó al descubierto falencias en los sistemas de seguridad de los edificios judiciales.

En diálogo con El Marplatense, el fiscal marplatense Vera Tapia expresó su preocupación por lo ocurrido y advirtió que el episodio expuso una realidad que atraviesa a buena parte de la provincia.

"La sensación es de preocupación, porque lo que pasó fue muy grave: el ingreso de personas armadas a amenazar a un juez deja al descubierto las falencias de seguridad que existen en muchos edificios judiciales”, señaló.

El fiscal remarcó que, si bien la situación fue controlada y no pasó a mayores, muchas sedes judiciales no cuentan con protección adecuada para magistrados, funcionarios y empleados. “Las instalaciones judiciales, ya sean penales, civiles o comerciales, muchas veces no tienen la seguridad necesaria para proteger a quienes trabajan allí”, advirtió.

¿Puede pasar en Mar del Plata?

Sobre ese punto, el vicepresidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mar del Plata, Bernardo Diez, sostuvo que en la ciudad no se registraron hechos de esta magnitud, aunque reconoció que existe una preocupación latente.

“En Mar del Plata, salvo algún hecho aislado, por suerte no hemos tenido este tipo de actos. Pero eso no significa que no haya una sensación de que se puede hacer algo más en materia de seguridad”, explicó a este medio.

Diez recordó que en el Palacio de Tribunales de Tucumán y Brown se había instalado un detector de metales que actualmente no estaría funcionando, y consideró necesario reforzar los controles de acceso. “Debería hacerse un control más exhaustivo al ingreso de las personas al palacio”, afirmó.

Entre las posibles medidas, el dirigente propuso reorganizar las mesas de entradas para evitar el contacto directo entre personas exaltadas y las áreas donde trabajan jueces y fiscales.

“Una solución podría ser concentrar las mesas de entradas en un solo lugar, separado de las dependencias, para que quienes tengan un reclamo puedan ser atendidos sin llegar directamente a los despachos”, señaló.

Diez confirmó que el colegio local replicó el comunicado del Colegio provincial, expresó su repudio por lo ocurrido en San Martín y reclamó respuestas concretas del Estado. “El objetivo es buscar soluciones para mejorar las condiciones de seguridad y garantizar que quienes integran el servicio de justicia puedan trabajar sin riesgos”, concluyó.