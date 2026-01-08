El Gobierno nacional expresó su expectativa por la inminente liberación del gendarme Nahuel Gallo, luego de que el oficialismo venezolano anunciara el inicio de un proceso de excarcelación de presos políticos en Venezuela, una medida celebrada públicamente por la senadora Patricia Bullrich.

La primera reacción oficial llegó a través de un mensaje difundido por Bullrich en redes sociales, en el que destacó el anuncio del chavismo, pero remarcó que la principal exigencia de la Casa Rosada es la liberación de los ciudadanos argentinos detenidos. “Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia”, escribió la senadora.

En el mismo mensaje, Bullrich puso el foco en la situación de Nahuel Gallo y del abogado argentino Germán Giuliani. “Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”, agregó.

La legisladora aseguró que el proceso ya está en marcha, aunque evitó precisar plazos concretos. “El proceso de liberación comenzó. No sabemos si va a ser hoy, mañana o la semana que viene”, afirmó, y pidió cautela: “Hay que estar tranquilos. Las cosas se están encaminando y eso es importante”.

Bullrich vinculó el anuncio con el nuevo escenario político en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. “Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso”, sostuvo, y cerró con una consigna que sintetiza la postura oficial: “La libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera”.

Más temprano, la senadora se había referido a las gestiones diplomáticas por Nahuel Gallo y por Germán Giuliani, detenido desde mayo de 2025. “Me parece que los pasos que tienen que ir dando son pasos firmes. Estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Vamos a respetar esa agenda o ese cronograma que están planteando”, señaló en referencia a las negociaciones encabezadas por Estados Unidos.

El pronunciamiento del Gobierno argentino se produjo horas después de que el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de presos políticos venezolanos y extranjeros. Según explicó, se trata de una decisión unilateral del Gobierno bolivariano para “consolidar la unión nacional y contribuir a la paz”, aunque no precisó la cantidad de personas alcanzadas ni las condiciones de las excarcelaciones.

“Para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, sostuvo Rodríguez durante una conferencia de prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión. Además, afirmó que los procesos de liberación comenzaron “desde este mismo momento”.

De acuerdo con el último informe de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o personas con doble nacionalidad. El chavismo, sin embargo, sostiene que esas detenciones responden a la “comisión de terribles hechos punibles”.

Fuente: con información de TN