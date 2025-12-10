Dos hombres de 30 y 31 fueron detenidos en la zona de Chapadmalal luego de un incidente con un chofer de la línea 715 de Batán y apedrear la unidad que llevaba pasajeros, aunque no hubo que lamentar heridos.

Personal del Destacamento Chapadmalal actuó en la intersección de calle 515 y calle 5, donde según informaron fuentes policiales, tras una confrontación con el chofer -un hombre de 59 años-, los imputados arrojaron piedras contra la unidad de transporte.

Si bien provocaron la rotura de la ventana trasera del lado derecho del colectivo, no se registraron pasajeros lesionados.

La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, conducida por María Isabel Sánchez, quien dispuso que se notifique a los imputados por el delito de “daño” y que posteriormente recuperen su libertad, en aplicación del artículo 161 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

