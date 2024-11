El rey Carlos III encabezó el domingo a la nación en un silencio de dos minutos en memoria del personal militar caído en el centro de Londres ante la mirada de Kate Middleton, la princesa de Gales, otra señal de que la familia real está volviendo lentamente a la normalidad al final de un año en el que dos de los miembros más populares de la realeza estuvieron marginados por el cáncer.

El Remembrance Sunday (Domingo del Recuerdo) es un evento totémico en el Reino Unido, en el que el monarca lidera a miembros de la realeza, líderes políticos, incluido el primer ministro Keir Starmer y sus ocho predecesores vivos, y enviados de los países de la Commonwealth para depositar coronas de flores en el Cenotafio, el monumento de piedra de Portland que sirve como punto focal para honrar a los muertos en la guerra de la nación.

Kate Middleton reapareció este fin de semana en eventos públicos de la realeza británica tras completar su tratamiento de quimioterapia (Chris Jackson/Pool via REUTERS)

El servicio se lleva a cabo el segundo domingo de noviembre para conmemorar la firma del armisticio para poner fin a la Primera Guerra Mundial “en la undécima hora del undécimo día del undécimo mes” en 1918. En todo el Reino Unido, los servicios se llevan a cabo al mismo tiempo en memoria de los muertos.

Después de dos minutos de silencio, los cornetas de los Royal Marines tocaron el Last Post y Charles dirigió la parte del servicio en la que se colocaron coronas de flores.

El rey Carlos de Gran Bretaña deposita su corona durante el Servicio Nacional del Recuerdo en el Cenotafio de Londres (Chris Jackson/Pool vía REUTERS)

El rey de 75 años, vestido con su uniforme de Almirante de la Flota de la Marina Real, colocó una corona de amapolas en la base del Cenotafio en reconocimiento a los caídos en conflictos que se remontan a la Primera Guerra Mundial

Su hijo mayor y heredero al trono, William, dejó su propio tributo floral, con las plumas del Príncipe de Gales y una nueva cinta de color rojo galés.

El príncipe William de Gran Bretaña, príncipe de Gales, asiste a la ceremonia anual del Domingo del Recuerdo (REUTERS/Jaimi Joy)

Su esposa, Kate, vestida de negro, observaba el evento desde un balcón del cercano Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo, como es tradición. La reina Camilla, que normalmente estaría de pie junto a la princesa, no estaba presente porque se recuperaba de una infección en el pecho.

Es la primera vez desde principios de año que Kate cumple dos días consecutivos de compromisos oficiales públicos. El sábado asistió al Festival del Recuerdo de la Legión Real Británica en el Royal Albert Hall.

Kate, princesa de Gales, y Sofía, duquesa de Edimburgo, posan desde el balcón durante el Servicio Nacional del Recuerdo en el Cenotafio de Londres (Chris Jackson/Pool vía REUTERS)

Tras la colocación de la ofrenda floral, unos 10.000 veteranos, incluidos los que lucharon en guerras durante este siglo, en particular en Afganistán e Irak, desfilaron ante el cenotafio. Con el paso del tiempo, sólo había un puñado de veteranos de la Segunda Guerra Mundial presentes.

El papel ceremonial de Carlos como comandante en jefe de las fuerzas armadas es un vestigio de la época en que el monarca dirigía a sus tropas en la batalla. Pero el vínculo entre la monarquía y el ejército sigue siendo muy fuerte: los miembros del servicio prestan juramento de lealtad al rey y los miembros de la familia real apoyan al personal militar a través de una variedad de organizaciones benéficas. Carlos y William sirvieron en el servicio militar activo antes de asumir funciones reales a tiempo completo.

El príncipe Eduardo de Gran Bretaña, duque de Kent, y el vicealmirante Timothy Laurence (Chris Jackson/Pool vía REUTERS)

“Nos están mostrando respeto, tal como nosotros les hemos demostrado al servir”, dijo Victor Needham-Crofton, de 91 años, un veterano del ejército que sirvió durante la Crisis de Suez de 1956 y luego en Kenia.

En febrero, a Charles le diagnosticaron una forma de cáncer no revelada, lo que lo obligó a alejarse de las apariciones públicas durante dos meses para centrarse en su tratamiento y recuperación. Apenas unas semanas después, Kate anunció su propio diagnóstico de cáncer, que la dejó al margen durante gran parte del año mientras se sometía a quimioterapia.

El rey Carlos de Gran Bretaña, el príncipe William y la princesa Ana asisten al Servicio Nacional del Recuerdo en el Cenotafio de Londres (Chris Jackson/Pool vía REUTERS)

El rey ha estado en buena forma en los últimos meses y recientemente completó un viaje agotador a Australia y Samoa. Kate, que hizo su primera aparición pública después del diagnóstico durante el desfile por el cumpleaños de la monarca en junio, está volviendo lentamente a sus funciones públicas.

El príncipe William reflexionó esta semana sobre la tensión que el miedo al cáncer ha generado en la familia real.

El príncipe William se encuentra junto al secretario de Defensa de Gran Bretaña, John Healey, y Paul Bennett durante la ceremonia anual del Domingo del Recuerdo, en Whitehall (REUTERS/Jaimi Joy)

“Estoy muy orgulloso de mi esposa, estoy orgulloso de mi padre, por manejar las cosas que han hecho”, dijo William a los periodistas el jueves al concluir un viaje de cuatro días a Sudáfrica. “Pero desde un punto de vista personal y familiar, ha sido, sí, ha sido brutal”.

Si bien el Cenotafio fue el foco del servicio conmemorativo nacional, las comunidades de todo el Reino Unido celebraron sus propias ceremonias el domingo.

El rey Carlos de Gran Bretaña saluda después de colocar una corona de flores durante el servicio del Domingo del Recuerdo (Alberto Pezzali/Pool vía REUTERS)

Needham-Crofton, quien sirvió con los Royal Inniskilling Fusiliers antes de que un accidente de camión terminara con su carrera militar, planeaba asistir a un servicio local en Eastbourne, en la costa sur de Inglaterra.

Ha dedicado gran parte de su tiempo a honrar a los veteranos y a intentar ayudarlos, incluidos 20 años como voluntario de la organización benéfica Taxi Charity for Military Veterans. Al igual que algunas de sus tareas en el ejército, recaudar dinero era bastante agotador, ya que implicaba pararse frente a las estaciones de metro de Londres para recolectar monedas para ayudar a financiar los esfuerzos del grupo.

La princesa Kate de Gales, de Gran Bretaña, rinde homenaje desde el balcón durante el Servicio Nacional del Recuerdo en el Cenotafio de Londres (Chris Jackson/Pool vía REUTERS)

“Me gusta respetar a todos los veteranos y hacer lo que pueda por ellos”, dijo a The Associated Press. “Es realmente una hermandad. Incluso si no conoces a un veterano que conoces, sientes una afinidad con él. Eso es muy importante para mí. Seré así por el resto de mi vida”.

Fuente: Infobae