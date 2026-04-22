La Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad (ATPCD) convocó a una manifestación para este miércoles , entre las 9 y las 11, frente al Palacio Municipal de Mar del Plata.

Ads

La medida busca visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector, tanto a nivel local como en el resto del país.

Según informaron desde la entidad, el sistema de transporte se encuentra en una situación límite debido a valores arancelarios insuficientes, demoras en los pagos y la falta de autorizaciones para realizar los traslados. A pesar de este contexto, los servicios continúan prestándose para garantizar la continuidad de tratamientos esenciales.

Ads

Puede interesarte

Desde ATPCD advirtieron que la problemática pone en riesgo el acceso de cientos de personas con discapacidad a sus terapias, en el marco de la emergencia del sector. Por eso, reclamaron una respuesta urgente por parte de las autoridades y convocaron a la comunidad a acompañar el reclamo.

La medida busca visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector, tanto a nivel local como en el resto del país.

Ads

Según informaron desde la entidad, el sistema de transporte se encuentra en una situación límite debido a valores arancelarios insuficientes, demoras en los pagos y la falta de autorizaciones para realizar los traslados. A pesar de este contexto, los servicios continúan prestándose para garantizar la continuidad de tratamientos esenciales.

Desde ATPCD advirtieron que la problemática pone en riesgo el acceso de cientos de personas con discapacidad a sus terapias, en el marco de la emergencia del sector. Por eso, reclamaron una respuesta urgente por parte de las autoridades y convocaron a la comunidad a acompañar el reclamo.