Transportistas de discapacidad denuncian una crisis con IOMA: “La situación es insostenible”
Aseguran que la situación pone en riesgo la continuidad del servicio y afecta de manera directa a los afiliados.
La Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad del Partido de General Pueyrredon denunció una grave crisis en el sistema de traslados que depende de IOMA y alertó que la falta de pagos y autorizaciones volvió “insostenible” la continuidad del servicio en Mar del Plata.
Juan Goldar, referente del sector, explicó a El Marplatense que el problema no se limita a las demoras en los cobros, sino que también alcanza a las autorizaciones de viajes ya realizados. Según detalló, todavía hay prestadores que no recibieron autorizaciones correspondientes a traslados efectuados durante 2025, una situación que también demora la facturación y, en consecuencia, el pago de esas prestaciones.
A ese escenario se suma otro frente de conflicto: las autorizaciones de 2026. Goldar señaló que aún no llegaron aprobaciones por viajes realizados desde el 2 de enero de este año, lo que anticipa nuevas demoras en los cobros de los transportistas.
“Vemos que se van a atrasar también los pagos que tienen que ingresar en 2026”, advirtió el referente, quien remarcó que la falta de previsibilidad y de cumplimiento por parte de la obra social complica cada vez más a los prestadores.
Desde el sector aseguraron que esta situación ya impacta de manera directa en los afiliados con discapacidad, ya que muchos se encuentran sin acceso al transporte para asistir a tratamientos, terapias, centros de día e instituciones educativas.
Goldar sostuvo que el problema no afecta solo al transporte, sino también a distintas instituciones vinculadas al ámbito de la discapacidad, que atraviesan dificultades similares con IOMA.
Por eso, desde la asociación reclamaron que se regularicen de inmediato las autorizaciones pendientes de 2025 y 2026, y que la obra social se ponga al día con las deudas acumuladas. “Si esto no se ordena, se va a ver muy imposibilitado el transporte de discapacidad para continuar con esta prestación”, advirtieron.
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