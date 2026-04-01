La diputada bonaerense, Belén Malaisi, exigió explicaciones al gobierno de Axel Kicillof por presuntos sobreprecios en las consultas de médicos afiliados al IOMA.

La Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad del Partido de General Pueyrredon denunció una grave crisis en el sistema de traslados que depende de IOMA y alertó que la falta de pagos y autorizaciones volvió “insostenible” la continuidad del servicio en Mar del Plata.

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Juan Goldar, referente del sector, explicó a El Marplatense que el problema no se limita a las demoras en los cobros, sino que también alcanza a las autorizaciones de viajes ya realizados. Según detalló, todavía hay prestadores que no recibieron autorizaciones correspondientes a traslados efectuados durante 2025, una situación que también demora la facturación y, en consecuencia, el pago de esas prestaciones.

A ese escenario se suma otro frente de conflicto: las autorizaciones de 2026. Goldar señaló que aún no llegaron aprobaciones por viajes realizados desde el 2 de enero de este año, lo que anticipa nuevas demoras en los cobros de los transportistas.

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“Vemos que se van a atrasar también los pagos que tienen que ingresar en 2026”, advirtió el referente, quien remarcó que la falta de previsibilidad y de cumplimiento por parte de la obra social complica cada vez más a los prestadores.

Desde el sector aseguraron que esta situación ya impacta de manera directa en los afiliados con discapacidad, ya que muchos se encuentran sin acceso al transporte para asistir a tratamientos, terapias, centros de día e instituciones educativas.

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Goldar sostuvo que el problema no afecta solo al transporte, sino también a distintas instituciones vinculadas al ámbito de la discapacidad, que atraviesan dificultades similares con IOMA.

Por eso, desde la asociación reclamaron que se regularicen de inmediato las autorizaciones pendientes de 2025 y 2026, y que la obra social se ponga al día con las deudas acumuladas. “Si esto no se ordena, se va a ver muy imposibilitado el transporte de discapacidad para continuar con esta prestación”, advirtieron.