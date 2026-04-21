La crisis que atraviesan los prestadores de transporte para personas con discapacidad sumó en las últimas horas una nueva señal de alarma. Desde la AEPCyF remarcaron que muchos trabajadores del sector están al límite por la falta de respuestas de las obras sociales y por la imposibilidad de sostener los costos básicos para seguir prestando servicio.

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En diálogo con El Marplatense, Sebastián Agliano explicó que la protesta de este lunes consistirá en una marcha y un reclamo entre las 9 y las 11. Al mismo tiempo, aclaró que algunos transportistas, por su situación económica, resolvieron avanzar con una cesación de actividades durante todo el día.

“Hay transportistas que verdaderamente están en una situación casi al límite”, sostuvo. Según detalló, se trata de trabajadores que prestan servicio para obras sociales que no solo no otorgan las autorizaciones correspondientes, sino que tampoco garantizan la cobertura.

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Agliano señaló que esa combinación dejó a muchos colegas en una situación extrema. “Hay colegas que no pueden poner el vehículo en la calle hoy porque no tienen los montos suficientes para costear esos gastos”, afirmó.

De todos modos, aclaró que desde la asociación no promueven un paro general. “No podemos ni queremos promover un paro porque no creemos que esa sea la forma de solucionar el conflicto”, remarcó.

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En esa línea, explicó que una interrupción total del servicio terminaría afectando sobre todo a las personas que dependen de esos traslados. Por eso, desde la entidad insisten con sostener el reclamo sin perder de vista el impacto que tendría una medida más dura sobre los usuarios.