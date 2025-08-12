En el Partido de General Pueyrredon hay 375 licencias de transporte escolar, aunque solo 168 están actualmente habilitadas. De ese total, entre 15 y 20 funcionan bajo convenio con la Provincia, mientras que el resto trabaja sin inconvenientes en el ámbito local.

Los recientes cambios en los recorridos provinciales, sumados a licitaciones y ajustes de itinerarios, dejaron momentáneamente sin servicio a un grupo reducido de estudiantes.

La presidenta del Consejo Escolar, Mónica Lence, explicó que se trató de un caso puntual: “Fue un pedido de un grupo de papás de una escuela especial que habían quedado en el medio de los cambios en los recorridos de los micros. Entre lo que veníamos haciendo y lo nuevo que pidió la Provincia hubo procesos de licitación y cambios que fueron exigiendo desde nivel central”.

“Lo pudimos resolver conversando ayer. Al ser un tema tan puntual, lo acomodamos para que puedan retirarlos a donde ellos necesitaban, así que no hubo ningún problema”, afirmó.

En paralelo, continúa el proceso licitatorio que definirá el servicio desde septiembre hasta fin de año. “Si quedan recorridos desiertos ya es porque no hay transportistas que los tomen, pero son solo cinco de un total de 100, así que estamos en un buen promedio de solución con un tema que fue muy complicado”, concluyó Lence.

