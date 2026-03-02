Con mucha expectativa y ansiedad comenzó el nuevo año lectivo para el sector del transporte escolar. Tras un verano sin actividad laboral, los trabajadores del rubro confirmaron que ya prepararon las unidades, cumplieron con las habilitaciones correspondientes y se encuentran listos para retomar el servicio.

Como cada año, los transportistas estarán presentes en la puerta de las escuelas durante la primera jornada para recibir a las familias, responder consultas y despejar dudas. Según explicaron, todos los vehículos cuentan con la documentación exigida por el Municipio para circular y trasladar alumnos en condiciones reglamentarias.

En cuanto a la demanda, señalaron que la mayoría de las familias que utilizaron el servicio el año pasado ya confirmaron su continuidad. También se registran nuevas consultas y reservas anticipadas de vacantes. Sin embargo, remarcaron que muchas decisiones se toman principalmente en función del precio y que algunos padres buscan alternativas más económicas, priorizando el precio por sobre la seguridad de sus niños.

Desde el sector formal sostienen que la seguridad debe ser la prioridad al momento de elegir el traslado de los chicos y que la diferencia de precio no debería estar por encima de las condiciones reglamentarias. Por eso, adelantaron que solicitarán a las áreas de Transporte y Tránsito municipal que intensifiquen los controles en las puertas de los establecimientos educativos y verifiquen la situación de los vehículos que realizan traslados.

Finalmente, enviaron un mensaje de buenos deseos a las familias y a los alumnos que comenzaron las clases, destacando la importancia de un inicio de ciclo con organización y seguridad para todos.