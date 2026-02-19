La investigación de la Justicia reveló un giro insólito en el robo que sufrió la jubilada e influencer Mónica Mancini, de 82 años, en su casa de Martínez: mientras los asaltantes estaban dentro de su vivienda, se hicieron varias transferencias de su propia cuenta hacia miembros de la organización criminal.

Según las pruebas reunidas por el fiscal a cargo, uno de los cabecillas de la llamada Banda del Millón, que está detenido en una cárcel bonaerense, coordinó el atraco en tiempo real mediante videollamada con los delincuentes que ejecutaron el hecho. Además, casi al mismo tiempo en que Mónica era víctima del robo, desde su propio teléfono se enviaron varias sumas de dinero a cuentas de los miembros de la banda, incluidos un líder preso y un joven de 17 años que fue arrestado recientemente.

Los movimientos bancarios muestran transferencias de millones de pesos desde la cuenta de la mujer hacia otros implicados. Estas operaciones permitieron a la policía identificar al menor, porque así obtuvieron una foto oficial suya que coincidió con su imagen en videos del asalto.

Durante el ataque, los delincuentes maniataron y amenazaron a Mancini, aprovechando información pública de sus redes sociales, para exigirle claves bancarias y objetos de valor. Según la investigación, la banda, que ya había sido implicada en otros robos violentos en la zona norte del Gran Buenos Aires, vació la cuenta de la influencer, que había contado tener cerca de 10 millones de pesos en esa cuenta.

Con el arresto del menor, la causa fue dividida: la parte que involucra a jóvenes quedó bajo el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

