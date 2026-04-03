Según un informe difundido por la agencia DIB, la merma impactó de manera generalizada en casi todas las jurisdicciones, con excepción de casos puntuales. En este escenario, la Provincia de Buenos Aires se mantuvo como el distrito que más recursos recibió, aunque también evidenció una retracción.

Ads

Durante marzo, Buenos Aires percibió $1.183.104 millones en concepto de transferencias automáticas, lo que representó una caída real del 1,8% en comparación con el mismo período del año anterior.

Si bien el distrito concentra una porción significativa del reparto nacional, la baja se enmarca en una tendencia general que afecta a todas las provincias, con caídas incluso más pronunciadas en otras jurisdicciones.

Ads

El informe señala que la contracción de los recursos coparticipables (especialmente aquellos vinculados al Impuesto a las Ganancias y al IVA) fue determinante en la caída. Ambos tributos representan cerca del 94% de la masa coparticipable y mostraron descensos reales del 12,7% y 4%, respectivamente.

En ese contexto, provincias como Santa Fe y Córdoba registraron caídas superiores al 6%, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue una de las más afectadas, con una baja del 7,2% real.

Ads

Por el contrario, Salta fue la única jurisdicción que logró un leve crecimiento en términos reales, con una suba del 0,4%.

En el acumulado del primer trimestre de 2026, las transferencias automáticas totalizaron $16,34 billones, lo que implica una caída real del 6,4% respecto al mismo período del año anterior.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, el descenso acumulado ronda los cinco puntos porcentuales, lo que refleja el impacto sostenido de la baja en la recaudación y las modificaciones en el esquema tributario nacional.

Ads

La reducción de los envíos de fondos desde Nación genera preocupación en las administraciones provinciales, que dependen en gran medida de estos recursos para sostener gastos corrientes, obras públicas y programas sociales.