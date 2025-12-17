Un incendio fatal se registró durante la madrugada en el geriátrico “Sagrada Familia”, ubicado en Jujuy y Balcarce, donde cuatro personas adultas mayores perdieron la vida tras un foco ígneo que se originó en una habitación del primer piso.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando un llamado al 911 alertó sobre el incendio. Al arribar al lugar, personal policial y de Bomberos constató la gravedad de la situación. Tres mujeres perdieron la vida en el lugar, dos de 95 años y una de 80, mientras que una cuarta víctima, de 79 años, fue trasladada al HIGA y está con asistencia respiratoria.

Bomberos lograron controlar el incendio y se procedió a la evacuación preventiva de 34 adultos mayores que residían en el establecimiento.

Como consecuencia del operativo, 15 efectivos policiales debieron ser asistidos en el HPC por inhalación de humo, quedando uno de ellos internado para recibir medicación por afecciones en las vías respiratorias.

Las causas del siniestro son materia de investigación. Intervienen en la causa las UFI N°5 y N°11.

