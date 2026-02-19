Un incendio de vivienda terminó en tragedia este martes por la noche en Mar del Plata. El hecho ocurrió en la zona de Jara y Alvarado, donde trabajó una dotación del Cuartel de Bomberos Monolito tras recibir el alerta por las llamas.

Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con la casa envuelta en llamas, en lo que se denomina fase declarada del incendio, es decir, con el fuego ya ampliamente desarrollado. La vivienda está ubicada al fondo de un pasillo, a unos 30 metros de la línea municipal sobre calle Jara, y tiene dimensiones aproximadas de 9 metros de ancho por 4 de fondo.

Tras intensas tareas, el personal logró extinguir el fuego. En el interior, más precisamente en lo que sería una habitación contigua a la cocina-comedor, hallaron un cuerpo en posición decúbito dorsal, paralelo a un ventanal. La víctima estaba completamente carbonizada y, hasta el momento, no se pudo determinar su identidad ni su sexo.

En el lugar trabajó también personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para intentar establecer cómo se originó el incendio y avanzar en la identificación de la persona fallecida. La investigación quedó en manos de la instrucción interviniente.

Finalizadas las tareas periciales, el cuerpo fue retirado del lugar. Ahora, la causa continúa en etapa investigativa para esclarecer las circunstancias de este dramático hecho que conmocionó a los vecinos del barrio.

