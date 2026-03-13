Un fatal accidente de tránsito se registró este viernes por la mañana en la Ruta Provincial 88, a la altura del kilómetro 8,5, en jurisdicción de Batán, donde un hombre perdió la vida tras una colisión entre un automóvil y una camioneta.

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El hecho ocurrió alrededor de las 10:30, cuando por causas que son materia de investigación impactaron una camioneta Toyota Hilux y un Renault Clio. Según se informó, la Hilux era conducida por un hombre que resultó ileso.

En tanto, el conductor del Renault Clio falleció en el lugar del siniestro. Personal de Bomberos del cuartel Batán trabajó en el sitio para retirar el cuerpo del interior del vehículo, ya que el rodado presentaba pérdida de combustible, lo que generaba una situación de riesgo.

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En el lugar también intervino una ambulancia del SAME, mientras que las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el choque.

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