Tragedia: murió un conductor tras volcar con su camioneta
Un hombre de 32 años falleció luego de protagonizar un violento siniestro vial en la ciudad de Mar del Plata. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Diagonal Gascón y Sicilia, donde la víctima perdió el control del vehículo que conducía.
De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro involucró a una camioneta tipo pick-up que, por causas que aún se investigan, impactó contra un paredón. Como consecuencia del fuerte choque, el rodado sobrepasó el cordón cuneta y terminó volcando.
Tras el accidente, en el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos y personal de Rescate, quienes lograron extraer al conductor del interior del vehículo. Inmediatamente, profesionales del SAME iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque pese a los esfuerzos realizados, se constató el fallecimiento en el lugar.
Posteriormente, se solicitó la intervención de Policía Científica y personal de Morgue, disponiéndose la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte.
La investigación quedó a cargo de la UFIJE N° 11, conducida por el fiscal Vera Tapia, quien ordenó las actuaciones de rigor, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y diversas diligencias orientadas a esclarecer la mecánica del hecho y determinar si hubo participación de terceros.
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