De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro involucró a una camioneta tipo pick-up que, por causas que aún se investigan, impactó contra un paredón. Como consecuencia del fuerte choque, el rodado sobrepasó el cordón cuneta y terminó volcando.

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Tras el accidente, en el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos y personal de Rescate, quienes lograron extraer al conductor del interior del vehículo. Inmediatamente, profesionales del SAME iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque pese a los esfuerzos realizados, se constató el fallecimiento en el lugar.

Posteriormente, se solicitó la intervención de Policía Científica y personal de Morgue, disponiéndose la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte.

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La investigación quedó a cargo de la UFIJE N° 11, conducida por el fiscal Vera Tapia, quien ordenó las actuaciones de rigor, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y diversas diligencias orientadas a esclarecer la mecánica del hecho y determinar si hubo participación de terceros.

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